Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,23 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit leichten Rückgängen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,23 Prozent auf 3.674,86 Punkten. Der jüngste Abwärtsschub ging damit etwas weiter und der heimische Leitindex verbuchte bereits seines 3. Verlusttag in Folge.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag überwiegend Kursverluste zu beobachten. Vor der am Donnerstag anstehenden Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung verhielten sich die Anleger etwas zurückhaltend, zudem gab es an der Wall Street im Verlauf zum Teil starke Kursabschläge.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene mit Zahlenvorlagen Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld der Akteure. Die Telekom-Aktie reagierte mit plus 0,6 Prozent und EuroTeleSites gaben 1,3 Prozent ab.

ste/spa

ISIN AT0000999982