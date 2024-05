Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,3 % auf 3.634,69 Punkten

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,31 Prozent auf 3.634,69 Punkten. Impulse lieferte am Mittwoch vor allem die auf Hochtouren laufende Ergebnisberichtssaison.

So verloren Verbund-Aktien 3,2 Prozent, nachdem der Versorger für das abgelaufene Quartal einen Ergebnisrückgang gemeldet hat. Stark gesucht waren nach Meldung von Zahlen hingegen die Aktien des Faserherstellers Lenzing (plus 10,0 Prozent) und der Post AG (plus 5,4 Prozent).

mik/ste

ISIN AT0000999982