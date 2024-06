Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,36 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag moderat im Minus beendet. Der Leitindex ATX war zunächst mit einer freundlichen Tendenz gestartet, drehte dann aber am Vormittag ins Minus und schloss um 0,36 Prozent tiefer auf 3.658,69 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel ebenfalls um 0,33 Prozent auf 1.834,47 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Indizes gingen tiefer ins Wochenende.

Ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten versetzte am Nachmittag den Hoffnungen auf baldigere US-Zinssenkungen einen Dämpfer. Die Daten sprechen laut Experten nicht für eine Zinssenkung der Fed in nächster Zeit. "Wir sehen uns in unserer Prognose bestärkt, dass die Fed erst im Dezember die Leitzinsen erstmals senkt", schreibt die Commerzbank in Reaktion auf die Jobzahlen.

In Wien blieb es meldungsseitig zum Wochenausklang sehr ruhig. Bankaktien verloren deutlicher als der Gesamtmarkt. Erste Group gaben 0,5 Prozent nach, bei den Titeln der BAWAG ging es um 0,6 Prozent nach unten und Raiffeisen Bank International fielen um 1,2 Prozent. Addiko Bank verloren 0,5 Prozent. Die slowenische Bankengruppe NLB (Nova Ljubljanska Banka) hat am Freitag ein Übernahmeangebot für die Addiko Bank veröffentlicht.

kat/ste

ISIN AT0000999982