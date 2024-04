Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,50 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag tiefer aus dem Handel verabschiedet. Belastet von einer schwachen internationalen Anlegerstimmung gab der ATX 0,50 Prozent auf 3.562,39 Punkte nach.

An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street drückten enttäuschende Quartalszahlen bzw. Geschäftsausblicke großer Konzerne wie von der Facebook-Mutter Meta, IBM oder Caterpillar merklich auf die Aktienkurse. Zusätzlich verfehlte das US-BIP-Wachstum im Auftaktquartal deutlich die Erwartungen der Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt lieferten in der laufenden Berichtssaison Andritz und Strabag Geschäftszahlen. Die Semperit-Aktie wurde zudem ex Dividende gehandelt.

ste/mha

ISIN AT0000999982