Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,68 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationszahlen etwas schwächer geschlossen. Der ATX gab 0,68 Prozent auf 3.398,23 Punkte ab, nachdem er vor den US-Daten noch kaum verändert bzw. leicht im Plus tendiert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zum Sitzungsende mit den Aktienkursen klar abwärts.

In den USA stiegen im Dezember die Verbraucherpreise zum Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent und lagen damit über den Erwartungen der Experten in Höhe von 3,2 Prozent. Damit wurden die Spekulationen hinsichtlich bald sinkender US-Leitzinsen etwas geschmälert und dies enttäuschte wohl die Aktienanleger, hieß es aus dem Handel.

