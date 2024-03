Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 1,20 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel merklich tiefer beendet. Der ATX fiel um klare 1,20 Prozent auf 3.348,13 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen klaren Trend zu beobachten.

Am heimischen Markt rückten die Zahlenvorlagen der Schwergewichte Erste Group und Andritz, sowie von EVN in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Aktien von Erste Group und Andritz reagierten mit klaren Abschlägen von jeweils 4,5 Prozent und belasteten damit den ATX. EVN-Titel schlossen mit plus 1,5 Prozent.

ISIN AT0000999982