Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert moderate 0,06 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einer Stimmungseintrübung im Verlauf etwas leichter aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX fiel zum Sitzungsende um magere 0,06 Prozent auf 3.366,27 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es nach einem zögerlichen Start hingegen Kursgewinne zu beobachten.

Die Verlaufsgewinne an der Wall Street nach den deutlichen Vortagesabschlägen an den US-Börsen unterstützten auch die Aktienkurse diesseits des Atlantiks etwas. International fehlten am Berichtstag jedoch die fundamentalen Konjunkturnachrichten. Am Vortag hatten noch unerwartet hohe US-Inflationszahlen für Sorgenfalten bei den Aktienanlegern gesorgt.

In Wien rückten unter den Schwergewichten die Aktien von Andritz deutlich um 4,3 Prozent vor. Erste Group verbilligten sich hingegen um 1,4 Prozent. Zudem gab es von mehreren Unternehmen Nachrichten.

ste/sto

ISIN AT0000999982