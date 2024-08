Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert starke 1,52 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit deutlichen Verlusten beendet. Der ATX schloss mit einem Rückgang von 1,52 Prozent auf 3.644,60 Einheiten. Der heimische Leitindex wurde von einer tiefroten Stimmung an den europäischen Leitbörsen in die Tiefe gedrückt. Auch an der Wall Street kamen im Verlauf die Aktienkurse nach enttäuschenden US-Konjunkturnachrichten merklich zurück.

Die Leitzinssenkung in Großbritannien lieferte international ausgenommen auf den Devisenmarkt kaum sichtbare Auswirkungen. Die Bank of England hat den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 5,0 Prozent gesenkt. Es war die erste Lockerung seit 2020, als die Notenbank auf die Coronakrise reagierte. Die Entscheidung fiel nun mit fünf zu vier Stimmen im geldpolitischen Ausschuss denkbar knapp aus.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Markt AT&S mit einer Zahlenvorlage und folgenden deutlichen Kursabschlägen ins Blickfeld der Akteure.

ste/sto

ISIN AT0000999982