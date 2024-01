Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert starke 1,68 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch tiefrot aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verlor deutliche 1,68 Prozent auf 3.327,04 Einheiten, schloss damit aber etwas über seinem Tagestief. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es merkliche Kursverluste zu sehen.

Wie bereits am Dienstag drückten die gedämpften Zinssenkungserwartungen in den USA weiter international auf die Stimmung der Aktienanleger. In Europa rückten Aussagen aus der EZB in den Mittelpunkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte in einigen Monaten eine erste Zinssenkung vornehmen. Ein solcher Schritt sei im Sommer durchaus wahrscheinlich, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde der Nachrichtenagentur Bloomberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Zugleich dämpfte die Französin etwas die Erwartungen mit Verweis auf die Konjunkturabhängigkeit der EZB-Geldpolitik. Sie nannte auch ein gewisses Maß an Unsicherheit und einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hätten.

ISIN AT0000999982