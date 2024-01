Wiener Börse (Schluss) 1 - Leitindex dreht ins Plus, ATX steigt 0,29%

Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag nach einem überwiegend schwächeren Handelsverlauf mit Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX verbuchte vor dem Wochenende ein Plus von 0,29 Prozent auf 3.430,08 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 0,21 Prozent auf 1.722,73 Einheiten. Einige Konjunkturdatenveröffentlichungen dies- und jenseits des Atlantiks standen im Fokus, von Unternehmensseite blieb es zum Wochenausklang still.

Die Blicke der Marktteilnehmer waren auf frische Inflationsdaten aus der Eurozone, auf den robust ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht und schwächelnde Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor gerichtet. Mit Blick auf die Branchentafel konnten vor allem die im Leitindex schwer gewichteten Bank- und Ölwerte fester schließen, während einige Industriewerte nachgaben.

kat/spa

ISIN AT0000999982