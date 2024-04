Wiener Börse (Schluss) 1 - Leitindex verliert 0,40 %

Die Wiener Börse hat am Freitag nach einem über weite Strecken freundlichen Handel mit tieferen Notierungen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX büßte die Verlaufsgewinne am Nachmittag vollständig ein und verlor 0,40 Prozent auf 3.548,29 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,37 Prozent auf 1.779,08 Zähler.

In Wien drehten im Nachmittagshandel einige schwer gewichtete Aktien ins Minus bzw. bauten sie ihre Kursverluste aus und zogen so auch den Leitindex nach unten. Die übrigen europäische Börsen schlossen hingegen klar im Plus.

Datenseitig kamen Impulse aus den USA: Der Preisindex PCE und die Kernrate stiegen jeweils stärker als erwartet. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed - die frischen Preisdaten dürften die Fed wohl darin bestärken, sich mit Zinssenkungen noch etwas Zeit zu lassen.

Die nächste Zinsentscheidung der Fed steht am nächsten Mittwoch an. "Eine Leitzinsänderung erwartet diesmal quasi niemand und auch die kommenden Termine haben als Kandidaten hierfür erheblich an Plausibilität eingebüßt", schreiben die Experten der Helaba.

