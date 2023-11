Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX mit plus 0,83 Prozent erneut fester

Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 0,83 Prozent auf 3.085,54 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend freundlich und knüpfte damit an den positiven Wochenauftakt an.

Die Marktteilnehmer bleiben vor der US-Fed Sitzung am morgigen Mittwoch aber vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter. Die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank könnten wichtige Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs geben.

Die Teuerung in der Eurozone hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt, wurde am Vormittag bekannt. Die Jahresinflationsrate fiel von 4,3 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Zudem ist laut Eurostat die Wirtschaft des Währungsraum im dritten Quartal überraschend um 0,1 Prozent geschrumpft.

Am Nachmittag fanden auch aktuelle US-Daten Beachtung: Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 102,6 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte.

Zu den Aktien im Fokus zählten OMV, die nach klar schwächerem Beginn noch ins Plus drehen konnten und um 1,3 Prozent fester schlossen. Der heimische OMV-Konzern, der im Vorjahr von sehr hohen Öl- und Gaspreisen profitiert hatte, musste im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres wie erwartet einen deutlichen Rückgang auf operativer Ebene und beim Nettoergebnis hinnehmen. Das bereinigte CCS EBIT brach um 62 Prozent auf 1,334 Mrd. Euro ein. Das bereinigte CCS-Nettoergebnis sank gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 64 Prozent auf 431 Mio. Euro.

Schwächer zeigten sich unter den Indexschwergewichten die Titel der Verbund und büßten 0,6 Prozent ein. voestalpine zogen hingegen um 2,2 Prozent an. Andritz schlossen um 1,8 Prozent fester und Wienerberger gewannen um knapp ein Prozent.

Bei den Bankwerten stiegen BAWAG um gut ein Prozent und Raiffeisen legten leicht um 0,2 Prozent zu. Erste Group schwächten sich hingegen um 0,2 Prozent ab. Die Versicherer gingen mit klaren Aufschlägen aus dem Handel. So zogen Vienna Insurance Group um 2,6 Prozent an und UNIQA gewannen 1,6 Prozent.

Zu den größten Gewinnern im prime market zählten Polytec mit einem Anstieg um 4,7 Prozent sowie CA Immo, die sich um 3,6 Prozent steigern konnten. Mayr-Melnhof gewannen um 3,5 Prozent.

ger/kve

