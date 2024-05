Wiener Börse (Schluss) 2 - China Daten und Zinshoffnungen stützen

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Feiertagshandel mit einem Plus von 1,02 Prozent und 3.671,65 Punkten. Der ATX Total Return, bei dem Dividendenzahlungen mitberücksichtigt werden, markierte im Verlauf sogar ein neues Allzeithoch bei 8.327,60 Zählern. Zu Handelsschluss hielt der Index mit einem Aufschlag von 1,02 Prozent bei 8.315,63 Punkten.

Auch andere Börsen zeigten sich am Donnerstag in Rekordlaune. So stiegen der deutsche DAX und der britische FTSE auf Allzeithochs. Angetrieben wurden die Märkte von guten Wirtschaftsdaten aus China. Schwach ausgefallene Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und Kommentare der Bank of England im Rahmen ihrer Zinsentscheidung untermauerten zudem die Hoffnung auf sinkende Zinsen.

Die Bank of England hatte am Donnerstag zwar wie erwartet ihren Leitzins bestätigt. Der Notenbank-Chef Andrew Bailey hat aber eine mögliche erste Zinssenkung schon im Juni in Aussicht gestellt. Die Analysten der UniCredit erwarten den ersten Zinsschritt allerdings weiter erst im August.

Der Feiertag "Christi Himmelfahrt" in mehreren Ländern dürfte sich schließlich auch dämpfend auf die Handelsaktivität ausgewirkt haben. Damit könnten am Donnerstag schon kleinere Order zu merklichen Kursveränderungen geführt haben, hieß es.

Stark gesucht waren in Wien die Aktien von Lenzing und der Post. Beide Titel hatten bereits am Mittwoch nach gut aufgenommenen Quartalsergebnissen deutlich zugelegt. Post-Aktien gewannen am Donnerstag weitere 3,2 Prozent. Der Logistiker hatte mit dem vorgelegten Umsatz- und Ergebniswachstum die Analystenerwartungen übertroffen. Lenzing beendeten den Tag mit einem Plus von 3,4 Prozent. Der angeschlagene Konzern hat seinen Verlust im Erstquartal dank eines höheren Faserabsatzes eingedämmt.

OMV-Aktien legten bei hohen Umsätzen 2,5 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern, nachdem gute Wirtschaftsdaten aus China Hoffnungen auf eine größere Ölnachfrage aus dem Land geschürt hatten. Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich AT&S mit einem Plus von 3,4 Prozent.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Feiertag zudem nicht. Die größten Gewinner im prime market waren Warimpex mit einem Plus von 6,3 Prozent. Das Schlusslicht waren Frequentis mit einem Minus von 2,6 Prozent.

mik/spa

ISIN AT0000999982