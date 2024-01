Wiener Börse (Schluss) 2 - Höher nach zwei starken Minustagen

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel befestigt beendet. Der ATX schloss mit plus 0,49 Prozent auf 3.343,28 Einheiten. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Erholungsbewegung nach den jüngsten Kursrückgängen. Zuvor hatte der heimische Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge absolviert.

International drückten zuletzt vor allem die gedämpften Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag nun eine positive Tendenz zu sehen.

In Wien rückte mit veröffentlichten Verkehrszahlen der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der größte heimische Airport hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Die Flughafen-Aktie schloss mit einem klaren Plus von zwei Prozent. Laut Erste Group lagen die Zahlen über der zuletzt erhöhten Unternehmensprognose.

Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 2,2 Prozent. Im Technologiebereich gewannen AT&S zwei Prozent. Die Banken legten ebenfalls zu. BAWAG verteuerten sich um 2,5 Prozent und Erste Group steigerten sich etwas moderater um 0,4 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent verbuchen.

Erneut schwach präsentierten sich hingegen die Papiere der Stromversorger. Verbund-Titel gaben nach dem jüngsten Abwärtsschub um weitere 1,3 Prozent nach. An den zwei Vortagen hatten die Papiere des teilstaatlichen Konzerns in Summe bereits um etwas mehr als sechs Prozent an Wert eingebüßt. EVN ermäßigten sich ebenfalls um 1,3 Prozent. Am Vortag hatten die Titel des niederösterreichischen Unternehmens satte 3,5 Prozent verloren. Auch an anderen Börsen fanden sich Versorger am Donnerstag unter den Verlierern. Versorgerwerte dürften besonders unter der Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen leiden, hieß es.

