Wiener Börse (Schluss) 2 - Ruhiger Handel am heimischen Markt

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel etwas leichter beendet. Der ATX schloss mit minus 0,15 Prozent auf 3.421,40 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen. Experten verwiesen auf zurückhaltende Anleger und einen dementsprechend ruhigen Handel.

Marktbewegende Datenveröffentlichungen habe es gestern nicht gegeben und auch heute standen keine wichtigen Einträge im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten. Erst morgen werde es nach Einschätzung der Experten mit der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen international auf fundamentaler Ebene wieder interessant.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage recht dünn. Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Trend zu beobachten. BAWAG verbilligten sich um klare zwei Prozent. Erste Group gewannen 0,7 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ebenfalls ein Plus von 0,7 Prozent verbuchen.

Pierer Mobility beschleunigten um 3,2 Prozent. Die KTM-Mutter erwartet für 2023 einen Rekordumsatz und einen ebensolchen Absatz, hieß es bei der Präsentation der vorläufigen Bilanzzahlen. Der Umsatz wird zwischen 2,65 und 2,67 Mrd. Euro erwartet, ein Plus von 9 Prozent. Besonders der Fahrradabsatz hat mit einen Zuwachs von 33 Prozent deutlich zugelegt.

Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um 3,1 Prozent ab. Die Papiere des Mautausrüsters KapschTrafficCom steigerten sich um 2,5 Prozent. Hier gestaltete sich das Handelsvolumen sehr mager. Im Immobilienbereich bauten S Immo ein starkes Plus von 6,3 Prozent. Die Papiere des Faserherstellers Lenzing ermäßigten sich um 2,6 Prozent.

Die Post-Aktie schloss mit minus 0,6 Prozent. Die Post hat einmal mehr einen Jahresrekord bei den Paketzustellungen aufgestellt. Nach 181 Millionen Packerln im Jahr 2022 waren es österreichweit im Vorjahr 200 Millionen Stück.

ISIN AT0000999982