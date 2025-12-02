Wiener Börse (Schluss) - ATX bleibt im Höhenflug

Die Wiener Börse hat am Dienstag auf rekordhohem Niveau weiter zugelegt. Der ATX gewann in einem gemischten europäischen Umfeld 0,52 Prozent auf 5.071,68 Punkte. Der ATX Prime stieg um 0,43 Prozent auf 2.520,85 Zähler. Damit übertraf der Index, der sämtliche im Segment prime market der Wiener Börse gelisteten Aktien umfasst, nun ebenfalls sein über 18 Jahre altes Allzeithoch. Der ATX hatte seine Bestmarke aus dem Juli 2007 bereits in der Vorwoche hinter sich gelassen.

Im Blick standen am Berichtstag Inflationsdaten aus der Eurozone, die den Aktienkursen jedoch keine klaren Impulse gaben. Darüber hinaus dürften die Marktakteure die aktuellen Entwicklungen in den Friedensbemühungen um den Ukraine-Krieg verfolgen. Am Berichtstag stand in Moskau ein Treffen zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem russischen Machthaber Wladimir Putin an, wobei zum Handelsende noch kein Ergebnis bekannt war.

spa/mik

ISIN AT0000999982