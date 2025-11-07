ATX
|
4 754,18
|
-13,15
|
-0,28 %
|
07.11.2025 17:59:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX geht etwas tiefer ins Wochenende
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX beendete den Handelstag um 0,28 Prozent niedriger bei 4.754,18 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime büßte 0,36 Prozent ein und kam auf 2.361,33 Zähler. Auch die europäischen Leitbörsen verzeichneten Kursverluste.
Damit hielt die Vorsicht nach dem jüngsten Höhenflug, der vor allem von US-Technologiewerten getragen wurde, an. "Hochnervöse Anleger rund um den Globus diskutieren weiter die Frage, ob der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz zu einer Blase geführt hat, die zeitnah platzen könnte", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an.
lof/ste
ISIN AT0000999982
