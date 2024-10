Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,65 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verbesserte sich um 0,65 Prozent auf 3.613,32 Punkte, nachdem er zuvor zwei Minustage in Folge absolviert hatte. An den europäischen Leitbörsen überwogen zur Wochenmitte hingegen die negativen Vorzeichen, nachdem es enttäuschende Nachrichten von dem Technologieschwergewicht ASML und vom Luxusgüterkonzern LVMH gab.

Experten verwiesen auf fundamentaler Ebene auf einen impulsarmen Handelstag. Im Vorfeld der morgigen EZB-Ratssitzung gab es keine wegweisenden Datenveröffentlichungen. Es gebe nach Einschätzung der Helaba-Experten zudem keinen Grund für Zweifel an der nahezu vollständig eskomptierten Zinssenkung um 25 Basispunkte.

ste/spa

ISIN AT0000999982