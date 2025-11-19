Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,96 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Abwärtsschub mit einer Erholungsbewegung gezeigt. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,96 Prozent auf 4.809,19 Punkte, nachdem der heimische Leitindex zuvor vier klare Verlusttage in Folge absolviert hatte.

An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte eine uneinheitliche Tendenz zu sehen. International herrschte Spannung vor den anstehenden Quartalszahlen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia. Die Bilanz von Nvidia wird an den Märkten als Gradmesser für das Boomthema Künstliche Intelligenz gesehen. Zudem stehen am Donnerstag wichtige US-Arbeitsmarktdaten auf dem Datenkalender.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Kapsch TrafficCom mit einer Zahlenvorlage und die Vienna Insurance Group (VIG) mit einer Prognoseanhebung ins Blickfeld der Akteure.

ste/spa

ISIN AT0000999982