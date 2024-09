Wiener Börse (Schluss) - ATX im Plus, CA Immo gewinnen 12 %

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von Plus von 0,83 Prozent bei 3.647,85 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss weiter nach oben.

Für gute Börsenstimmung sorgte weiter die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung in China, nachdem die chinesische Notenbank zuletzt das größte Konjunkturmaßnahmenpaket seit der Pandemie angekündigt hat. Positiv wurden am Freitag zudem überraschend glimpfliche Inflationsdaten aus den Europa und den USA aufgenommen.

Stark gesucht waren in Wien die Aktien der CA Immo und gewannen 12,3 Prozent auf 24,58 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien zuletzt von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde bei 27,5 Euro belassen.

