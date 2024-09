Wiener Börse (Schluss) - ATX im Plus, CA Immo gewinnen 12 %

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Konjunkturdaten und Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von Plus von 0,83 Prozent bei 3.647,85 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss weiter nach oben.

Für gute Börsenstimmung sorgte weiter die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung in China, nachdem die chinesische Notenbank zuletzt das größte Konjunkturmaßnahmenpaket seit der Pandemie angekündigt hat.

Positiv wurden am Freitag zudem Inflationsdaten aus den Europa und den USA aufgenommen. Sowohl die Daten aus Frankreich und Spanien, als auch die in den USA gemeldeten Deflatoren für den Privatkonsum zeigten einen weiteren Rückgang der Inflation und schürten damit die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der EZB und der US-Notenbank.

Stark gesucht waren in Wien die Aktien der CA Immo und gewannen 12,3 Prozent auf 24,58 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien zuletzt von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde bei 27,5 Euro belassen.

Die Analysten sehen keine fundamentale Rechtfertigung für den zuletzt starken Kurseinbruch der CA Immo und haben ihre Empfehlung daher geändert. Man sehe nun, dass Leerverkäufer ihre Positionen reduzieren, was eine gute Indikation für eine Trendwende sei, schreibt der Erste-Analyst Christoph Schultes.

Eine neue Analysteneinschätzung gab es auch zur EVN. Die Experten der Baader Bank erwarten eine Anhebung der Wachstumsziele des Stromkonzerns und haben ihre Empfehlung für die EVN-Aktien von "Reduce" auf "Add" verbessert. Das Kursziel liegt bei 32,7 Euro. An der Börse schlossen EVN-Aktien am Freitag kaum verändert mit einem knappen Minus von 0,2 Prozent bei 28,35 Euro.

Gute Nachfrage gab es auch in den beiden Ölwerten im ATX. OMV-Aktien gewannen 2,0 Prozent, Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann stiegen um 3,2 Prozent. Auch die Ölpreise legten am Freitag angesichts der Hoffnungen auf eine starke Nachfrage aus China zu.

Unter den weiteren großen ATX-Gewinnern fanden sich Lenzing (plus 6,0 Prozent) und voestalpine (plus 3,7 Prozent). Schlusslicht im ATX waren die Aktien der DO&CO mit einem Minus von 1,2 Prozent.

mik/ste

ISIN AT0000999982