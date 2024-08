Wiener Börse (Schluss) - ATX legt 0,7 % zu, Warten auf Jackson Hole

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 3.663,08 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es moderat nach oben. Viele Anleger dürften derzeit das am Donnerstag startende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole abwarten. Von dem Symposion erhoffen sich Börsianer Hinweise auf die nächsten Entscheidungen der Notenbanken.

Für Impulse sorgten in Wien auch einzelne Unternehmensnachrichten. Aktien von Kapsch TrafficCom verloren nach Meldung von Quartalszahlen 1,8 Prozent. Titel der Addiko Bank büßten 3,9 Prozent ein. Die slowenische Großbank NLB ist mit ihrem Übernahmeangebot für die heimische Addiko gescheitert, teilte die NLB am Vorabend mit.

mik/szk

ISIN AT0000999982