ATX
|
4 739,52
|
65,13
|
1,39 %
|
27.10.2025 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt 0,3 % fester
Für den ATX Prime, der die Entwicklung einer breiteren Palette an Aktien wiedergibt, kletterte um 0,30 Prozent auf 2.338,73 Zähler.
Wegen der "schwierigen Marktsituation", Verzögerungen bei großen Projektausschreibungen sowie wider Erwarten nicht gewonnenen Projekten rechnet der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom für das Halbjahr 2025/26 mit deutlich schwächeren Zahlen als erwartet. Die Aktie rutschte um satte 12,6 Prozent ab.
Im Handelsstreit zwischen den USA und China deutet sich eine Einigung an. Dies hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.
Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag über ihre Zinspolitik entscheidet, erwarten die Analysten der Helaba keine Zinsänderung. "Anders stellt sich die Lage in den USA dar. Bei der FOMC-Sitzung am Mittwoch deutet sich eine erneute Zinssenkung an", schreiben die Fachleute.
spo/ste
ISIN AT0000999982
