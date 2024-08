Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt 0,7 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Freitag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,65 Prozent und 3.730,00 Punkten. Andere Börsen in Europa zeigten sich ohne klare Richtung. Die am Freitag gemeldeten Inflationsdaten in Europa und den USA wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss die Aktien der Versorger EVN und Verbund und gewannen 2,6 bzw. 1,1 Prozent. Titel der Strabag legten nach Meldung von Halbjahreszahlen 1,3 Prozent zu. Schwach zeigten sich CA Immo und waren mit einem Minus von 3,11 Prozent das Schlusslicht im ATX.

mik/ste

ISIN AT0000999982