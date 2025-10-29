Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt leicht im Minus

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,17 Prozent tiefer bei 4.674,4 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime büßte etwas mehr ein und beendete den Handelstag um 0,21 Prozent niedriger bei 2.332,7 Zählern. Die europäischen Leitbörsen tendierten in verschiedene Richtungen.

Im Fokus der Anleger steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die nach dem Wiener Börsenschluss bekanntgegeben wird. "Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank das Leitzinsband heute um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent senken wird", schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Interessant werde sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist. Auch diese sei weitgehend eingepreist.

ISIN AT0000999982