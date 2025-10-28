ATX

28.10.2025 18:05:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt unverändert, Warten auf Fed

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,17 Punkten praktisch unverändert bei 4.682,31 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich minimal um 0,05 Prozent auf 2.337,62 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürfte die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB abwarten.

Für die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch ist eine Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist, schrieben die Analysten der Helaba. Von der am Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.

Auch unter der ATX-Aktien gab es am Dienstag nur wenig Bewegung. Unter Druck kamen AT&S und lagen mit einem Minus von 1,9 Prozent am unteren Ende im Index. ATX-Tagesgewinner waren UNIQA mit einem Plus von 1,1 Prozent.

mik/spo

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 747,67 1,57%

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
