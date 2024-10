Wiener Börse (Schluss) - ATX schwach bei 3.576,21 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Montag-Schluss (3.612,40) um 1,00 Prozent auf 3.576,21 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 1.787,74 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich im roten Bereich. Marktbeobachter verwiesen auf die zum Teil heftigen Kursverluste an den Asien-Märkten. So rutschte der Hongkonger Hang Seng um gut neun Prozent ab. Marktteilnehmer bemängelten fehlende Details zu den Stützungsmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft.

Zudem sorgen die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten für Zurückhaltung unter den Anlegern. Aber auch die sinkenden Zinssenkungshoffnungen in den USA wurden angeführt. "Die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA verunsichern den Markt, da sie die Erwartungen zur zukünftigen Geldpolitik der US-Notenbank infrage stellen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Ob die US-Notenbank ihren Kurs beibehält, hänge auch von den am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten ab.

Die Unternehmen in Deutschland haben trotz der Konjunkturflaute ihre Produktion überraschend kräftig hochgefahren, wurde in der Früh bekannt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im August zusammen 2,9 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet.

