Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,81 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX fiel um weitere 0,81 Prozent auf 3.583,64 Einheiten und verbuchte damit bereits seinen 3. Minustag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf kamen die Kurse am Berichtstag klar zurück.

Nach Einschätzungen von Analysten der UBS bleiben die internationalen Marktbedingungen zu Beginn des Schlussquartals 2024 belastet von Spannungen im Nahen Osten, gemischten Wirtschaftsdaten und dem engen Wahlkampf um die US-Präsidentschaft.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich das Meldungsaufkommen erneut sehr mager.

ste/mha

ISIN AT0000999982