Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert moderat

Die Wiener Börse hat nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag weiter nachgegeben. Der ATX verlor 0,22 Prozent auf 3.589,94 Punkte. Für den ATX Prime ging es 0,28 Prozent auf 1.793,46 Zähler hinab. Auch im europäischen Umfeld wurden überwiegend Verluste verbucht.

Seit Anfang September befindet sich der heimische Leitindex etwa entlang 3.600-Punkte-Marke auf Richtungssuche. Positiv aufgenommene Quartalszahlen aus dem US-Bankensektor und besser als erwartete Stimmungsdaten aus Deutschland reichten am Berichtstag nicht, um dem hiesigen Aktienmarkt positive Impulse zu geben. Aber auch negative Signale des niederländischen Halbleiterzulieferers ASML hatten keinen nachhaltigen Effekt.

Viel beachtet bleibt auch die Lage im Nahen Osten. Berichten zufolge will Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert. In Wien kamen jedoch angesichts dessen Ölwerte unter Druck.

ISIN AT0000999982