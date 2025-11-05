Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.778,60 -15,76 -0,33 4.794,36 ATX Prime 2.375,59 -8,80 -0,37 2.384,39 IATX 353,19 -2,56 -0,72 355,75

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

