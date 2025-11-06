Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.770,17 -14,20 -0,30 4.784,37 ATX Prime 2.370,83 -7,32 -0,31 2.378,15 IATX 347,46 -6,48 -1,83 353,94

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste

ISIN AT0000999982