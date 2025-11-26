Führung bestätigt 26.11.2025 16:41:00

Wiener Börse setzt für fünf Jahre weiter auf Vorstandschef Boschan

Wiener Börse setzt für fünf Jahre weiter auf Vorstandschef Boschan

Bei der Wiener Börse wurde eine wichtige Personalentscheidung getroffen, die für Stabilität im Führungsteam sorgen soll.

Christoph Boschan bleibt Chef der Wiener Börse. Der Vertrag des gebürtigen Deutschen, der diese Position seit 2017 innehat, ist um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Damit tritt Boschan seine dritte Vorstandsperiode an der Spitze der Börsengruppe an, zu der neben der österreichischen Nationalbörse auch die Börse Prag und Beteiligungen an Energiebörsen zählen.

Mit Boschan an der Spitze bleiben Finanzvorständin Andrea Herrmann und der Vorstand für Beteiligungen, Petr Koblic. "Der Aufsichtsrat setzt mit der Vertragsverlängerung auf ein bewährtes Management-Team, das sowohl die Märkte versteht als auch Zukunft gestaltet. Unter dem Vorsitz von Christoph Boschan hat die Wiener Börse in den vergangenen Jahren nicht nur operative Exzellenz bewiesen, sondern den Kurs der Börsengruppe strategisch klug und mit großem wirtschaftlichem Erfolg weiterentwickelt", würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende und Wienerberger-Chef Heimo Scheuch die Arbeit des Managers.

tpo/bel

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SEC-Unterlagen zu IPO - Kraken-Aktie voraus? IPO der Kryptobörse steht wohl bevor
Wiener Börse bekommt zwei neue Aufsichtsräte
Was ist das Golden Cross? Das bedeutet das Kaufsignal für den Aktienmarkt

Bildquelle: Wiener Börse
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen