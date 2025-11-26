Wiener Börse setzt für fünf Jahre weiter auf Vorstandschef Boschan

Christoph Boschan bleibt Chef der Wiener Börse . Der Vertrag des gebürtigen Deutschen, der diese Position seit 2017 innehat, ist um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Damit tritt Boschan seine dritte Vorstandsperiode an der Spitze der Börsengruppe an, zu der neben der österreichischen Nationalbörse auch die Börse Prag und Beteiligungen an Energiebörsen zählen.

Mit Boschan an der Spitze bleiben Finanzvorständin Andrea Herrmann und der Vorstand für Beteiligungen, Petr Koblic. "Der Aufsichtsrat setzt mit der Vertragsverlängerung auf ein bewährtes Management-Team, das sowohl die Märkte versteht als auch Zukunft gestaltet. Unter dem Vorsitz von Christoph Boschan hat die Wiener Börse in den vergangenen Jahren nicht nur operative Exzellenz bewiesen, sondern den Kurs der Börsengruppe strategisch klug und mit großem wirtschaftlichem Erfolg weiterentwickelt", würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende und Wienerberger-Chef Heimo Scheuch die Arbeit des Managers.

