Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,18 Prozent

Am Wiener Aktienmarkt ging es am Donnerstag zum Handelsauftakt mit den Aktienkursen leicht nach oben. Bis etwa 9.15 Uhr gewann der ATX 0,18 Prozent auf 3.706,94 Einheiten. Bereits zuvor hatte der heimische Leitindex vier Plustage in Folge absolviert, wobei die Zuwächse an den vergangenen drei Tagen aber recht mager ausfielen. Auch an den europäischen Leitbörsen wurden kurz nach Sitzungsbeginn leichte Aufschläge verbucht.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt EVN, UBM, Immofinanz, CA Immo und s Immo ins Blickfeld der Akteure. Die EVN-Aktie reagierte auf die besser als von Analysten erwarteten Quartalsergebnisse mit plus 0,8 Prozent. UBM-Papiere wurden noch nicht gehandelt. Immofinanz-Titel bauten ein Plus von 0,3 Prozent und s Immo-Anteilsscheine steigerten sich um 0,4 Prozent. CA Immo verloren hingegen 0,1 Prozent.

ISIN AT0000999982