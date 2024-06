Wiener Börse startet befestigt - ATX legt 0,29 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel befestigt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verzeichnete gegen 9.15 Uhr ein Plus von 0,29 Prozent auf 3.606,28 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten positive Vorzeichen zu sehen. Marktbeobachter verwiesen auf einen impulsarmen Auftakt, nachdem an der Wall Street am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensseite noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten in Wien gewannen die Aktien von OMV und Raiffeisen Bank International jeweils um ein Prozent und unterstützten damit den ATX.

ste/spa

ISIN AT0000999982