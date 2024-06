Wiener Börse startet ein wenig höher

Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in die Sitzung gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.15 Uhr um 0,13 Prozent auf 3.656,66 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime legte ebenfalls um 0,13 Prozent auf 1.832,85 Zähler zu. Im europäischen Börsenumfeld zeichnete sich im frühen Handel noch kein einheitlicher Trend ab.

Die Meldungslage blieb, wie schon am gestrigen Feiertag, sehr dünn. Datenseitig stehen zum Wochenausklang Inflationszahlen aus der Eurozone im Fokus, die vor allem mit Blick auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am nächsten Donnerstag von Bedeutung sind. Auch in den USA werden am Nachmittag Preisdaten veröffentlicht.

In Wien zeigten sich nach wenigen Handelsminuten Bauaktien gesucht. Strabag kletterten um 1 Prozent, Porr gewannen 0,9 Prozent. Auch Bankaktien konnten mehrheitlich zulegen. Erste Group gewannen 0,4 Prozent, Addiko Bank stiegen 0,8 Prozent und BAWAG erhöhten sich um 0,1 Prozent. Raiffeisen Bank International zeigten sich etwas tiefer und gaben 0,1 Prozent nach.

kat/mha

ISIN AT0000999982