Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,16 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit etwas höherer Tendenz aufgenommen. Der ATX verbesserte sich kurz nach Sitzungsauftakt um moderate 0,16 Prozent auf 3.563,45 Einheiten. Zuvor hatte der heimische Leitindex drei Verlusttage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen in den ersten Handelsminuten leicht nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf eine Stabilisierungsbewegung nach den jüngsten Rückgängen.

Am heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Analystenseite. Unter den Schwergewichten gewannen OMV und Andritz um 0,9 bzw. 0,8 Prozent und unterstützten damit den ATX. Die Banken gaben hingegen nach.

ste/mha

ISIN AT0000999982