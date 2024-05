Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,23 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel nach der Feiertagspause am 1. Mai mit etwas höherer Tendenz aufgenommen. Der ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um 0,23 Prozent auf 3.568,69 Einheiten ein. An den europäischen Leitbörsen gab es kurz nach Sitzungsauftakt noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt die Raiffeisen Bank International (RBI) mit einer Zahlenvorlage in den Fokus der Anleger. Die RBI hat im ersten Quartal 2024 ihr Konzernergebnis um ein Prozent auf 664 Mio. Euro gesteigert. Ohne Beiträge aus Russland und Belarus beträgt das Konzernergebnis 333 Mio. Euro. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Einschätzung, dass die Erstquartalszahlen sowohl inklusive Russland als auch ohne die Markterwartungen übertroffen haben. Die RBI-Aktie reagierte auf die Ergebnisvorlage dennoch mit minus 0,6 Prozent.

ste/mha

ISIN AT0000999982