Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,26 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit etwas höherer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn mit plus 0,26 Prozent bei 3.620,38 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich in den ersten Handelsminuten nach den klaren Vortageszuwächsen knapp behauptet.

Thema des heutigen Handelstages sind die zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen, die Aufschluss über den weiteren Zinskurs der Fed geben könnten. Es stellt sich laut Helaba-Analysten die Frage, ob die Notenbanker in ihrer Zuversicht bestätigt werden, dass sich die Teuerung in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent zubewegt.

Am heimischen Aktienmarkt legte auf Unternehmensebene Agrana Ergebnisse vor, sonst ist die Meldungslage noch recht dünn. Von Analystenseite meldete sich noch die Deutsche Bank zur Palfinger-Aktie.

ISIN AT0000999982