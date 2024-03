Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,18 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX rutschte zwar unmittelbar zu Sitzungsbeginn ins Minus, drehte das Vorzeichen aber rasch um und kletterte bis 9.15 Uhr um 0,18 Prozent auf 3.400,37 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,17 Prozent auf 1.710,00 Zähler.

Lenzing, die vorbörslich Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 gemeldet hatten, rutschten deutliche 4,1 Prozent ab. Der Faserhersteller hat für 2023 einen Nettoverlust von 593 Mio. Euro gemeldet und schreibt aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Wert von fünf Produktionswerken um 465 Mio. Euro ab.

Datenseitig sind am Freitag alle Blicke auf die USA gerichtet, nachdem bereits am Vortag frische US-Preisdaten, die unerwartet deutlich gestiegen waren, die Zinssenkungserwartungen gedämpft hatten und international für Kurseinbußen gesorgt hatten.

Am Freitagnachmittag werden erste US-Stimmungsindikatoren für März veröffentlicht, nämlich der Empire State Index, die Industrie-Umfrage in der Fed-Region New York, sowie das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan. Außerdem stehen Zahlen zur US-Industrieproduktion für Februar im Kalender.

kat/ger

ISIN AT0000999982