Wiener Börse startet etwas leichter - ATX verliert 0,08 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz begonnen. Der ATX fiel bis 9.15 Uhr um moderate 0,08 Prozent auf 3.680,36 Punkte. Der jüngste Abwärtsschub geht damit gebremst weiter und der heimische Leitindex steht bereits vor seinem 3. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten Kursverluste zu beobachten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene mit Zahlenvorlagen Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld der Akteure. Die Telekom-Aktie reagierte mit minus 0,7 Prozent und bei EuroTeleSites gab es ein Kursplus von 1,2 Prozent zu sehen.

ISIN AT0000999982