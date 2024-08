Wiener Börse startet etwas tiefer - ATX minus 0,1 Prozent

Am Wiener Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch zunächst Vorsicht walten lassen. Bis kurz vor 9.20 Uhr verlor der ATX 0,06 Prozent auf 3.695,04 Punkte. Nach zuletzt drei Gewinntagen deutet sich aktuell wieder ein leichter Verlust an, auch wenn der Leitindex noch nicht aus der äußerst engen Handelsspanne ausbrach, in der er sich seit Wochenbeginn bewegt. Der ATX Prime gab um 0,16 Prozent auf 1.846,37 Zähler nach.

Im europäischen Umfeld gab es leichte Gewinne zu sehen. Die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia, der ein Trendsetter des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) ist. Von am Vormittag anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone sind Marktbeobachtern zufolge hingegen nur geringe Impulse zu erwarten.

Unternehmensseitig werden am heimischen Aktienmarkt einige Zahlen aus dem Immobiliensektor erwartet. Bereits einzuordnen gibt es Halbjahreszahlen des Versicherers VIG. Die VIG-Aktien verloren geringe 0,3 Prozent. Auffällig waren im Frühhandel zudem Pierer Mobility, die acht Prozent absackten.

spa/ste

ISIN AT0000999982