Wiener Börse startet fester - ATX legt 0,76 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steuert damit auf den dritten Gewinntag in Serie zu und kletterte bis 9.15 Uhr um 0,76 Prozent auf 3.175,65 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verbuchte ein Plus von 0,69 Prozent auf 1.601,35 Einheiten.

Doch auch wenn es vor dem Wochenende noch etwas nach oben geht bleibt die Stimmung laut den Experten der Helaba von Konjunktur- und Zinssorgen geprägt. Vor diesem Hintergrund ist der Blick der Marktteilnehmer heute auf nationale Inflationsdaten sowie die Schnellschätzung der Teuerung in der Eurozone gerichtet, am Nachmittag verlagert sich der Fokus dann auch Preis- und Konsumdaten aus den USA.

In Wien blieben Meldungen zu Einzelwerten Mangelware, auch von Analystenseite war es bisher ruhig. Mit Blick auf die Kurstafel zeigten sich Lenzing mit plus 2,5 Prozent erneut nachgefragt, auch Andritz konnten im Frühhandel starke 2,1 Prozent zulegen. Überdies zeigten sich Bankaktien sehr fest: Raiffeisen Bank International gewannen bisher 1,4 Prozent, Erste Group legten 0,9 Prozent zu und BAWAG stiegen um 0,2 Prozent.

kat/sto

ISIN AT0000999982