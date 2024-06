Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,5 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist freundlich in den Juni gestartet. Der ATX gewann am Montag in den ersten Handelsminuten 0,48 Prozent auf 3.706,00 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,47 Prozent auf 1.855,52 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zum Sitzungsauftakt freundlich. Positive Vorgaben lieferten zudem die Märkte in Asien.

Sowohl Konjunktur- als auch unternehmensseitig sind zunächst nur wenige Impulse zu erwarten. In den USA wird am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes erwartet. Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone dürften das Marktgeschehen laut den Marktbeobachtern der Helaba inzwischen nicht beeinflussen.

Unternehmensseitig blieb die Meldungslage zu heimischen Werten mager. Papiere der Strabag stiegen um 1,5 Prozent, nachdem die Erste Group das Kursziel für die Aktie angehoben und die Kaufempfehlung "Buy" bekräftigt hatte.

