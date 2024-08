Wiener Börse startet gut behauptet

Die Wiener Börse ist am Freitag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.30 Uhr mit einem knappen Plus von 0,14 Prozent bei 3.711,10 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es zum Handelsauftakt kaum Bewegung. Viele Anleger dürften die im Tagesverlauf anstehenden Inflationskennzahlen aus der Eurozone und den USA abwarten.

Auch die Bewegungen der meisten Einzelaktien hielten sich in engen Spannen. Strabag-Aktien legten nach Meldung von Ergebnissen 1,2 Prozent zu. Der Baukonzern hat in der Früh einen Anstieg des Nettoergebnis von 23 Prozent im ersten Halbjahr gemeldet. Betriebsergebnis und Umsatz waren hingegen leicht rückläufig. Die Zahlen waren laut den Analysten der Erste Group wie erwartet ausgefallen und lieferten keine größeren Überraschungen. Sie halten damit an ihrer Empfehlung "Buy" für die Aktie fest.

mik/kat

ISIN AT0000999982