Wiener Börse startet gut behauptet - ATX gewinnt 0,2 %

Die Wiener Börse ist am Mittag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.35 Uhr mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 3.377,86 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es vorerst nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften derzeit die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag und die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress am Mittwochnachmittag abwarten, hieß es.

Von den Aussagen des Notenbankers erhoffen Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen. Die Analysten der Helaba erwarten, dass Powell Signale für eine Zinssenkung in diesem Monat vermeiden wird. Viele Fed-Mitglieder dürften sichergehen wollen, dass es nicht zu einer Lohn-Preisspirale kommt, bevor Lockerungen der Geldpolitik beschlossen werden, so die Helaba-Experten.

Impulse könnte daher auch der am Nachmittag anstehende ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA liefern. Der Bericht des privaten Arbeitsvermittlers gilt als guter Indikator für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Auch unter den Einzelwerten in Wien gab es im Frühhandel nur wenig Bewegung. Stark gesucht waren DO&CO und lagen mit einem Plus von 5,3 Prozent an der Spitze im prime market. Lenzing-Aktien legten 2,2 Prozent zu. Semperit fielen nach einer Kurszielsenkung um 0,5 Prozent auf 12,30 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie von 24,3 auf 13,5 Euro gesenkt, ihre Empfehlung "hold" aber bestätigt.

mik/ste

ISIN AT0000999982