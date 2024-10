Wiener Börse startet gut behauptet - ATX gewinnt magere 0,05 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit einer gut behaupteten Tendenz aufgenommen. Der ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um magere 0,05 Prozent auf 3.591,81 Punkte, nachdem er zuvor zwei Minustage in Folge absolviert hatte. Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Dienstagabend nach den jüngsten Rekorden geliefert und die europäischen Leitbörsen tendierten kurz nach Sitzungsbeginn überwiegend im Minusbereich.

Experten erwarten auf fundamentaler Ebene einen impulsarmen Handelstag. Im Vorfeld der morgigen EZB-Ratssitzung gibt es heute keine wegweisenden Datenveröffentlichungen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Es gebe nach Einschätzung der Experten keinen Grund für Zweifel an der nahezu vollständig eskomptierten Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld der Akteure.

ste/sto

ISIN AT0000999982