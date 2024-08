Wiener Börse startet gut behauptet, FACC gesucht

Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet eröffnet. Der ATX steigerte sich gegen 9.20 Uhr um 0,06 Prozent auf 3.568,44 Einheiten. Im Fokus steht am Vormittag eine Reihe an Quartalszahlen sowie das von der Marinomed angemeldete Sanierungsverfahren, ehe am Nachmittag US-Verbraucherpreisdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Gesucht waren nach Zahlen die Aktien der FACC. Sie steigerten sich um 2,8 Prozent. Wienerberger kamen dagegen nicht von der Stelle. Die Anteile der berichterstattenden Unternehmen Polytec und Frequentis wurden noch nicht gehandelt.

sto/oeh

ISIN AT0000999982