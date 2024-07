Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 0,45 Prozent

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit moderaten Steigerungen in den Handel gegangen. Rund eine halbe Stunde nach Handelsbeginn, gegen 9.30 Uhr, gewann der heimische Leitindex ATX 0,45 Prozent auf 3.697,02 Einheiten. Der ATX Prime befestigte sich um 0,48 Prozent auf 1.848,80 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel ebenfalls hinauf.

Am heutigen Donnerstag wird europaweit tendenziell ein ruhigerer Handelstag erwartet, weil die Börsen in den USA aufgrund des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben. Zudem dürften die Anlegerinnen und Anleger auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten warten, der am morgigen Freitag erwartet wird.

Unternehmensseitig wurde in der Früh bekannt, dass die BAWAG das deutsche Privatkundengeschäft der britischen Großbank Barclays übernimmt.

mha/mik

ISIN AT0000999982