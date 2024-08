Wiener Börse startet höher in den Handel - ATX gewinnt 0,55 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Gewinnen eröffnet. Der Leitindex ATX legte um 9.35 Uhr um 0,55 Prozent auf 3.683,35 Einheiten zu. Im Fokus standen in der Früh Ergebnisse der Raiffeisen Bank International (RBI).

Unterm Strich fiel im ersten Halbjahr ein Konzernergebnis von 1,32 Mrd. Euro an, das waren um 7,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Experten der Erste Group Research sprachen in einer ersten Reaktion von einem insgesamt starken Ergebnis. Die RBI-Titel legten im Frühhandel um 6,6 Prozent zu.

Dass die Wirtschaft in Österreich weiter nicht anspringen konnte, belastete indes nicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe sich gegenüber dem ersten Quartal 2024 nicht verändert, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) zu seiner Schnellschätzung mit. Es sei bereits das achte Quartal in Folge mit schwacher wirtschaftlicher Dynamik. Das letzte deutliche Plus gab es zu Beginn des Ukraine-Kriegs im zweiten Quartal 2022.

sto/ger

ISIN AT0000999982