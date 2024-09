Wiener Börse startet höher in den Handel - ATX steigt um 0,14 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichten Zuwächsen eröffnet. Der ATX steigerte sich in den ersten Handelsminuten um 0,21 Prozent auf 3.743,82 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,20 Prozent auf 1.866,54 Zähler hinauf.

Nachdem am Vortag aufgrund des "Labor Day"-Feiertages in den Vereinigten Staaten keine größeren Impulse an den Märkten zu spüren waren, dürften sich die Blicke heute vor dem Hintergrund der Fed-Zinsentscheidung in diesem Monat auf den ISM-Index der US-Industrie richten.

"Die mit den Geldmarktfutures gehandelten Zinserwartungen in den USA liegen für den laufenden Monat weiterhin bei einer Zinssenkung im Umfang von mehr als 25 Basispunkten", schrieben die Experten der Helaba. Sie selbst rechnen allerdings weiterhin mit 25 Basispunkten. Sollte der heutige ISM-Index eine leichte Verbesserung ausweisen, "wäre es unseres Erachtens ein Grund mehr, die Zinsen nicht zu schnell zu senken."

sto/oeh

ISIN AT0000999982